Concert de Kool and The Gang Martigues, 21 juillet 2022, Martigues.

Concert de Kool and The Gang Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-07-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-21 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

39 48 Entre funk, disco, jazz, rhythm and blues et pop, le groupe a remporté de nombreuses récompenses, dont deux Grammy Awards, sept American Music Awards et un Pionner Award.

En vedette, un mélange de vieux favoris et de nouvelles chansons jazzy et funk qui grésillent de rythmes intenses. Aujourd’hui, le groupe célèbre non seulement ses 50 ans dans l’industrie de la musique, mais aussi son dernier album, « Home for the Holidays.



Avec des ventes de dizaines de millions d’albums dans le monde, Kool & the Gang a influencé une génération de chanteurs comme Kriss Kross, Jermaine Dupri, Snoop Dogg et bien d’autres.



Première partie, The James Brown Tribute Show.

Allan Adoté et ses 10 musiciens revisitent le répertoire de James Brown à travers un show grandiose qui compile tous les plus grands succès de l’artiste !

Entre les rifs de cuivres, le beat et la qualité de la direction musicale, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un évènement unique et digne des performances légendaires du King de la soul !



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

Ladies’ Night, Celebration, Fresh…ces tubes vous parlent ?

Kool & The Gang, groupe phare des années 1970 et 1980 se produira à Martigues à l’occasion des concerts à ciel ouvert dans le cadre du Martigues Summer Festiv’ Halle, du 20 au 23 juillet 2022.

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35 https://martigues-summerfestivhalle.com/

Entre funk, disco, jazz, rhythm and blues et pop, le groupe a remporté de nombreuses récompenses, dont deux Grammy Awards, sept American Music Awards et un Pionner Award.

En vedette, un mélange de vieux favoris et de nouvelles chansons jazzy et funk qui grésillent de rythmes intenses. Aujourd’hui, le groupe célèbre non seulement ses 50 ans dans l’industrie de la musique, mais aussi son dernier album, « Home for the Holidays.



Avec des ventes de dizaines de millions d’albums dans le monde, Kool & the Gang a influencé une génération de chanteurs comme Kriss Kross, Jermaine Dupri, Snoop Dogg et bien d’autres.



Première partie, The James Brown Tribute Show.

Allan Adoté et ses 10 musiciens revisitent le répertoire de James Brown à travers un show grandiose qui compile tous les plus grands succès de l’artiste !

Entre les rifs de cuivres, le beat et la qualité de la direction musicale, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un évènement unique et digne des performances légendaires du King de la soul !



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-05 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues