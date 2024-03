Concert de Kin’gongola Kianata + Turfu Run Ar Puns Châteaulin, dimanche 19 mai 2024.

Concert de Kin’gongola Kianata + Turfu Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Kin’gongola Kianata Nourri par les ambiances sonores de Kinshasa, le groupe traduit la vie frénétique de ces rues dans leur musique. Ils fabriquent eux-même leurs instruments avec des objets qu’ils recyclent et explorent les textures sonores pour produire un rock-électro-congolais imparable. Leurs compositions imparables prônent l’espoir et la persévérance ils rendent hommage aux travailleurs ambulants, s’insurgent contre la guerre au Congo, encouragent les jeunes de Kinshasa…

Turfu Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique. Travaillant les longs crescendos de la techno, les dissonances de l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste pour une transe hypnotique à la fois brute et festive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 21:00:00

fin : 2024-05-19

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

