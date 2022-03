Concert de Kikesa et Hatik Tinchebray-Bocage Tinchebray-Bocage Catégories d’évènement: Orne

TINCHEBRAY BOCAGE

Concert de Kikesa et Hatik Tinchebray-Bocage, 28 mai 2022, Tinchebray-Bocage. Concert de Kikesa et Hatik Tinchebray-Bocage

2022-05-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28

Tinchebray-Bocage Orne Tinchebray-Bocage A l’occasion de son “noyé tour” Hatik se produira à la salle du Colys’Haie ! Le rappeur Kikesa assurera la 1er partie. Placement libre debout.

Début du concert 20h30.

