Concert de KEN G RAMON dans la peau de kendji le 13 juillet à Courville Place des Fusillés à Courville (derrière la mairie), 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Courville-sur-Eure.

Concert de KEN G RAMON dans la peau de kendji le 13 juillet à Courville

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Place des Fusillés à Courville (derrière la mairie)

### Le comité des fêtes de Courville-sur-Eure vous offre un concert avec le sosie officiel de kendji Girac : KEN G RAMON ### **Mardi 13 juillet à 20h30 à Courville-sur-Eure** Le comité des fêtes de Courville-sur-Eure vous offre ce concert afin de remercier toutes les personnes qui viennent à nos manifestations et aussi à nos lotos ,et aussi les habitants afin de vous faire voir que le comité est toujours en action et continuera à vous apporter de la joie . C est pour cela que nous avons décidé de faire venir **le sosie officiel de Kendji Girac :** [**KEN G RAMON.**](https://eversprod.fr/ken-g-ramon.html) _D’origine Espagnole, né le 12 décembre 1995 à Nice dans les Alpes maritimes. A l’âge de 8 ans, il chante et apprend à jouer de la guitare avec son Frère. La famille qui appar­tient à la commu­nauté Gitane part plusieurs mois par an sur les routes. Scola­risé au gré des dépla­ce­ments_ _fami­liaux, il aban­donne l’école à 16 ans, puis enchaine les petits boulots. Très vite il se consacre à sa passion, LA MUSIQUE._ _Dès la naissance médiatique du phénomène Kendji, il n’y a pas un endroit dans ses déplacements où on ne l’interpelle pour sa ressemblance avec le chanteur. Séduisant la gente féminine à l’instar de son mentor il se fait remarquer par un producteur qui lui fait travailler le personnage afin de faire une illusion totale sur scène. Le public qui se déplace sur les concerts est ravi._ **Le concert débutera à 20h30** et sera suivi d’une animation par DJ Anim Presta **jusqu’à 1h00 du matin.** **Venez vers 18h30** certains commerçants resterons ouvert et vous aurez de quoi vous restaurer . Le comité tiendra une buvette. . [_**RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

Le comité des fêtes de Courville-sur-Eure vous offre un concert avec le sosie officiel de kendji Girac : KEN G RAMON

Place des Fusillés à Courville (derrière la mairie) 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:30:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T01:00:00