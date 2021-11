Fayl-Billot Salle de l'oseraie Fayl-Billot, Haute-Marne Concert de Kalaasa Salle de l’oseraie Fayl-Billot Catégories d’évènement: Fayl-Billot

Haute-Marne

Concert de Kalaasa Salle de l’oseraie, 19 novembre 2021, Fayl-Billot. Concert de Kalaasa

Salle de l’oseraie, le vendredi 19 novembre à 20:30

Initialement duo de guitaristes exilé à Lyon pour étudier à l’École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne, Kalaasa a progressivement apprivoisé les machines pour produire une musique davantage électronique. Inspirée par les pionniers des années 70 tels que Kraftwerk ou encore Pink Floyd, on y retrouve le grain des synthétiseurs analogiques mélangés aux percussions acoustiques.

gratuit

Concert tout public Salle de l’oseraie 1 grande rue – 52500 Fayl-Billot Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00

