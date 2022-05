Concert de Julien Doré, 20 juillet 2022, .

Concert de Julien Doré

2022-07-20 – 2022-07-20

40 52 Quatre ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs, Julien Doré revient pour une tournée de plus de 50 zéniths à partir de février 2022 dont quatre concerts évènements à l’Accor Arena de Paris. aimée encore la réédition de son album est disponible depuis le 26/11.



Au-delà de son sourire, de sa voix malicieuse, de ses cheveux et de son humour sur les réseaux sociaux, Julien Doré c’est 14 ans de carrière, 5 albums studio, 1 album acoustique, 5 tournées, plus de 2 millions d’albums vendus, plus de 450 millions de streams, 2 disques de diamant, 1 disque d’or, 1 double disque de platine, 5 Victoires de la musique….Julien Doré est devenu l’un des artistes les plus incontournables de la scène musicale française.



Première partie, Aloïse Sauvage.

Aloïse Sauvage est une jeune et très prometteuse artiste qui est à la fois actrice, chanteuse et danseuse… Sur ses premiers tubes intitulés Ailleurs Higher et Hiver brûlant, qui ont rapidement eu un écho au niveau national, la musique d’Aloïse Sauvage mélange avec talent le rap, le slam et la chanson pour créer un univers tout à la fois original et accrocheur.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

L’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur alésien donnera le premier des concerts à ciel ouvert dans le cadre du Martigues Summer Festiv’ Halle, du 20 au 23 juillet 2022, sur l’esplanade extérieure de la Halle de Martigues.

dernière mise à jour : 2022-03-17 par