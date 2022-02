Concert de Julie LAGARRIGUE Massugas Massugas Catégories d’évènement: Gironde

Concert de Julie LAGARRIGUE Massugas, 19 mars 2022, Massugas.

2022-03-19 – 2022-03-19

Massugas Gironde
12 EUR
L'association « Comme à la maison » présente Julie LAGARRIGUE, seule en scène.
+33 9 77 46 22 00
OT du Pays Foyen

