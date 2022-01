Concert de Julie Lagarrigue – Chanson française Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Lanton

Concert de Julie Lagarrigue – Chanson française Lanton, 5 février 2022, Lanton. Concert de Julie Lagarrigue – Chanson française Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

2022-02-05 21:30:00 – 2022-02-05 00:00:00 Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde Lanton EUR Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide, évidente, réconfortante Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide, évidente, réconfortante +33 6 43 51 95 84 Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide, évidente, réconfortante © Le Baryton

Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lanton Autres Lieu Lanton Adresse Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Ville Lanton lieuville Café le Baryton 8 avenue Paul Gauguin Lanton Departement Gironde

Lanton Lanton Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanton/

Concert de Julie Lagarrigue – Chanson française Lanton 2022-02-05 was last modified: by Concert de Julie Lagarrigue – Chanson française Lanton Lanton 5 février 2022 Gironde Lanton

Lanton Gironde