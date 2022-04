Concert de JUKEBOX HEROES, 27 mai 2022, .

Concert de JUKEBOX HEROES

2022-05-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-27

JUKEBOX HEROES Rock Seventies-Eighties. Tout est dans le titre, le reste se passe sur scène : Lénaya, chanteuse charismatique, donne la réplique à Yayo, guitar héro et ses musiciens. Retrouvez les tubes de QUEEN, TOTO, LED ZEPPELIN, AC/DC, GENESIS, BON JOVI, AEROSMITH, GUNS’N’ROSES, FOREIGNER, DEEP PURPLE et bien d’autres… Ambiance Assurée !

Ouverture des portes à 20h00… • Concert à partir de 22h00 – 14€ • Restauration : Bœuf Provençale (ou assiette anglaise… A spécifier) + Dessert + Concert – 30€ …Service entre 20h00 et 21h00… • Demi tarif Enfant moins de 12 ans (réservation avant le 25/05)

