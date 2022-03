Concert de Ju’ Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Gobain

Concert de Ju’ Saint-Gobain, 14 mai 2022, Saint-Gobain. Concert de Ju’ Saint-Gobain

2022-05-14 – 2022-05-14

Rendez-vous le samedi 14 mai à 20h30 à la salle multiculturelle l'Ermitage à Saint-Gobain, pour le concert de Ju'. Entrée libre. Informations au 03 23 52 88 66

