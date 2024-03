Concert de Joyce Jonathan Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Compans, samedi 16 mars 2024.

Concert de Joyce Jonathan Le Festival de musique de Compans se tiendra les vendredi 15 et samedi 16 mars 2024 à la salle Coluche. Samedi 16 mars concert de Joyce Jonathan Samedi 16 mars, 20h30 Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Tarif -16 ans : 12€ / Tarif normal : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Joyce Jonathan

Musicienne accomplie (elle apprend le piano à l’âge de 5 ans, puis la guitare à l’adolescence), passionnée et cachottière depuis toujours, elle s’inscrit à 12 ans à des cours de chant sans en informer ses parents. Quelques années après, c’est avec plus d’une centaine de chansons écrites et composées, qu’elle se lance dans l’aventure My Major Company en 2008, à 18 ans.

Le disque Sur mes gardes, porté par les singles « Je ne sais pas » et « Pas besoin de toi » et arrangé par Louis Bertignac sort en janvier 2010. Il est certifié disque de platine quelques mois après sa sortie. Dans la foulée elle remporte le NRJ Music Awards de la révélation francophone de l’année, à seulement 21 ans.

En 2013, elle dévoile un 2ème album, Caractère, sorti chez Polydor et dont le 1er extrait « Ça ira » s’illustre dans les charts français et les classements des ventes. Certifié disque d’or en quelques semaines, l’album sera suivi d’une seconde tournée en France et en Asie, où Joyce connait une popularité grandissante.

En février 2016, sort son 3ème album Une place pour moi, incluant notamment un duo avec Vianney « Les filles d’aujourd’hui » (certifié single de platine) et aussi le single « Le bonheur ».

Son 4ème album On, porté par le single du même nom, sort fin 2018 et cumule très rapidement plus de 10 millions de vues. Elle dévoile par la suite le duo « Mon Héroïne », qu’elle partage avec son amie Lola Dubini.

Passé ce cap des dix ans, Joyce revient chez My Major Company pour son 5ème album. Le premier single « Les p’tites jolies choses » annonce la couleur générale de l’album et n’est pas sans rappeler les mélodies entêtantes de ses débuts.

Pour son second single, Joyce décide de dévoiler un duo avec un artiste qu’elle admire depuis toujours : Jason Mraz. Quand il lui propose en 2020 d’écrire l’adaptation française de son titre « Could I Love You Anymore », Joyce accepte tout de suite.

Le 5ème album de Joyce Jonathan, Les p’tites jolies choses, se présentera en deux parties : une « face A » constituée d’un album de 12 titres pop-folk dans la lignée de ses précédents disques et une « face B » sous forme d’EP, dévoilant 6 titres dans un univers plus jazz, réalisés, co-écrits et co-composés avec Ibrahim Maalouf.

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/pop-rock-folk-joyce-jonathan-man58349-lt.htm »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mairiedecompans.fr/compans/l-agenda/icalrepeat.detail/2024/03/15/361/-/festival-de-musique »}]