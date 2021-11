Dole La Commanderie Dole, Jura Concert de Jordi Savall La Commanderie Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Concert de Jordi Savall La Commanderie, 4 décembre 2021, Dole. Concert de Jordi Savall

La Commanderie, le samedi 4 décembre à 20:00

Le samedi 4 décembre à 20h, Jordi Savall, l’ensemble “Le Concert des Nations” et le choeur “La Capella Réial de Catalunya” interpréteront “Requiem” et “Symphonie n°41” de Mozart à la Commanderie de Dole. Informations et réservations : [https://web.digitick.com/requiem-de-mozart-jordi-savall-concert-la-commanderie-dole-04-decembre-2021-css5-lacommanderie-pg101-ri8275559.html](https://web.digitick.com/requiem-de-mozart-jordi-savall-concert-la-commanderie-dole-04-decembre-2021-css5-lacommanderie-pg101-ri8275559.html) Le samedi 4 décembre à 20h, Jordi Savall, l’ensemble “Le Concert des Nations” et le choeur “La Capella Réial de Catalunya” interpréteront “Requiem” et “Symphonie n°41” de Mozart.. La Commanderie 2 rue Azans Dole Azans Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu La Commanderie Adresse 2 rue Azans Ville Dole lieuville La Commanderie Dole