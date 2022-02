Concert de Jordi Savall Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Concert de Jordi Savall Arc-et-Senans, 27 août 2022, Arc-et-Senans. Concert de Jordi Savall Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-08-27 – 2022-08-27 Saline Royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans Concert en partenariat avec le festival Berlioz :

Sinfonía a gran orquesta,(1820) Arriaga, 30’

La Belle voyageuse, Berlioz, pour soprano et orchestre, 4’30

Zaïde (boléro), Berlioz, pour soprano et orchestre, 3’30

Symphonie Italienne, (1833) Mendelssohn, 30’ visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/accueil/ Concert en partenariat avec le festival Berlioz :

Symphonie Italienne, (1833) Mendelssohn, 30’ Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans

