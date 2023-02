Concert de Jokers Salle René Lazare, 26 février 2023, Targon Targon.

2023-02-26 16:00:00 – 2023-02-26 18:00:00

EUR Venez découvrir ce quatuor blues dans le cadre des dimanches à Targon.

La formation délivre une approche originale du blues et des musiques qui s’en sont inspirées en proposant un répertoire de composition et un choix de standards librement adaptés.

Avec Yann Ravet, Marc Chayé, Thierry Oudin et Denis Frémond.

+33 5 56 23 90 13 Targon Animation

Jokers

