Brassy Brassy Brassy, Nièvre Concert de John Weill alias Djawn Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Concert de John Weill alias Djawn Brassy, 4 août 2021-4 août 2021, Brassy. Concert de John Weill alias Djawn 2021-08-04 – 2021-08-04

Brassy Nièvre Brassy RDV à la Gare d’art à Brassy à partir de 20h30. Nombre de places limité conformément aux règles sanitaires. Réservation obligatoire à morvanartistique@gmail.com morvanartistique@gmail.com RDV à la Gare d’art à Brassy à partir de 20h30. Nombre de places limité conformément aux règles sanitaires. Réservation obligatoire à morvanartistique@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Autres Lieu Brassy Adresse Ville Brassy lieuville 47.26437#3.93851