A 19h30 à l’Atelier du Rock – 11, le Mas de l’Etang. Gratuit. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61.

John A.L. Society est un duo formé par Lise Dellac et Anthony Picard, tous deux chanteurs et guitaristes, autour d’un répertoire de chansons folk et blues américaines. Les chansons qu’ils présenteront sont issues d’une histoire commune, et la plupart ont traversé l’histoire du pays sous différentes formes et différentes interprétations. Elles rappellent que les histoires, mêmes de communautés isolées, savent rencontrer l’Histoire, et tisser un lien avec l’universel par le prisme des arts et des libertés d’expressions.

