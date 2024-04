Concert de Johanna Baget (guitare et voix) Tiers-Lieu L’Arbre Commes, mardi 16 avril 2024.

Concert de Johanna Baget (guitare et voix) Tiers-Lieu L’Arbre Commes Calvados

Nouveau rendez-vous artistique à L’Arbre avec la venue de Johanna Baget, artiste belge en tournée en France. Sur scène, Johanna Baget laisse le public entrer dans l’intimité de sa musique et de ses textes. Elle y propose un dialogue entre compositions originales et reprises de chansons françaises, ballades folks et autres musiques latines. Concert dans le cadre de la programmation du printemps de L’Arbre

Participation libre et consciente, concert à 20h30. Réservations possibles sur le site internet www.tierslieularbre.org ou directement sur place à partir de 20h15.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:30:00

fin : 2024-04-16 22:00:00

Tiers-Lieu L’Arbre 4 route de Villers

Commes 14520 Calvados Normandie larbre.tiers.lieu@gmail.com

