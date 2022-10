Concert de Joël Royer | Quai Cyrano

2022-11-04 19:30:00 – 2022-11-04 22:00:00 EUR À vos agendas ! Vendredi 04 novembre à Quai Cyrano, c’est soirée concert avec Joël Royer. Joël Royer joue en sol des compositions originales en chanson française jazzy Profitez en pour déguster un verre de vin ou de jus de raisin, accompagné de délicieuses assiettes créées par notre Chef Vincent et son équipe. Une déclinaison de saveurs thématisées terre, rivière et végétarienne.

