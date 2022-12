Concert de Joan de Nadau Urcuit, 15 avril 2023, Urcuit Urcuit.

Concert de Joan de Nadau

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

2023-04-15 21:00:00 – 2023-04-15

Urcuit

Pyrénées-Atlantiques

Urcuit

EUR 18 18 Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. Ce n’est pas un poète, c’est un photographe. Ses outils sont la musique et la parole, et le rire, surtout le rire, et puis encore l’émotion, …, et puis tout ça. Le concert est acoustique, à trois, avec Cédric Privé au violon, et Jean-Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zénith, des milliers de concerts et des salles toujours pleines, que notre joie demeure !

Restauration rapide et bar avant et après le concert.

Billetterie dans les Bureaux d’Accueil Touristique de l’Office de Tourisme Pays Basque.

Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. Ce n’est pas un poète, c’est un photographe. Ses outils sont la musique et la parole, et le rire, surtout le rire, et puis encore l’émotion, …, et puis tout ça. Le concert est acoustique, à trois, avec Cédric Privé au violon, et Jean-Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zénith, des milliers de concerts et des salles toujours pleines, que notre joie demeure !

Restauration rapide et bar avant et après le concert.

Billetterie dans les Bureaux d’Accueil Touristique de l’Office de Tourisme Pays Basque.

Urcuit Evasion

Joan de Nadau

Urcuit

dernière mise à jour : 2022-12-20 par