Concert de Jewly Gron, 23 avril 2022, Gron. Concert de Jewly Restaurant Les Copains d’Abord 31 Route de Sens Gron

2022-04-23 19:00:00 – 2022-04-23 23:00:00 Restaurant Les Copains d’Abord 31 Route de Sens

Gron Yonne Gron EUR 0 0 Le restaurant les Copains d’Abord organise une soirée concert animée par Jewly.

Réservations recommandées. +33 3 86 86 78 98 https://www.lescopainsdabord89.fr/ Le restaurant les Copains d’Abord organise une soirée concert animée par Jewly.

Réservations recommandées. Restaurant Les Copains d’Abord 31 Route de Sens Gron

