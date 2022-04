Concert de jeunes talents Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire

Concert de jeunes talents Pierre-de-Bresse, 21 mai 2022, Pierre-de-Bresse. Concert de jeunes talents Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-05-21 19:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse EUR L’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté s’invite au Château de Pierre-de-Bresse. Les jeunes professionnels vous interprètent un concert aux couleurs variées.

Ouverture de la billetterie à 18h.

Réservations obligatoires au 03 85 76 27 16. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/ L’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté s’invite au Château de Pierre-de-Bresse. Les jeunes professionnels vous interprètent un concert aux couleurs variées.

Ouverture de la billetterie à 18h.

Réservations obligatoires au 03 85 76 27 16. Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Pierre-de-Bresse Adresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Ville Pierre-de-Bresse lieuville Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Departement Saône-et-Loire

Concert de jeunes talents Pierre-de-Bresse 2022-05-21 was last modified: by Concert de jeunes talents Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 21 mai 2022 Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire