Le mardi 17 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

gratuit

Une chorale d’étudiantes américaines nous ouvrent leur répertoire symphonique. Venez découvrir leur répertoire percutant et poétique : une ode rayonnante empreinte de symphonies. Leurs 20 voix mêlées, venues de Princeton, pour le bonheur de nos oreilles grandes ouvertes. En bonus, beaucoup de chants seront interprétées a capella. Si la météo est à l’orage, le repli sera possible dans le centre culturel Maya Angelou mitoyen au jardin. Jardin partagé de la Baleine 10 rue Erard 75012 Paris Contact : https://www.putigerlilies.com https://www.facebook.com/baleine.verte.7 https://www.facebook.com/baleine.verte.7

