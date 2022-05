Concert de Jeremy Plank à la Maison des Marais. Marchésieux Marchésieux Catégories d’évènement: Manche

Marchésieux

Concert de Jeremy Plank à la Maison des Marais. Marchésieux, 11 juin 2022, Marchésieux. Concert de Jeremy Plank à la Maison des Marais. Rue Grandin Maison des Marais Marchésieux

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 23:00:00 Rue Grandin Maison des Marais

Marchésieux Manche L’Adame des Marais vous propose un concert de Jeremy Plank.

Jeremy Plank compose et interprète des chansons françaises en passant allègrement du pop rock au ballades.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

