Concert de Jeff Zima (FR/USA) Jumilhac-le-Grand, 23 avril 2022, Jumilhac-le-Grand.

Concert de Jeff Zima (FR/USA) Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

2022-04-23 – 2022-04-23 Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand Dordogne

25 EUR Des passionnés de blues mâtiné de soul, des instrumentistes rompus à la scène dans de multiples formations précédentes, c’est Chris Soul Gang, un solide trio de musiciens expérimentés, qui séduit son public dans les bars et les clubs de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Autour de Chris, guitariste-chanteur professionnel au jeu funky, c’est Jac à la basse, aux lignes efficaces et groovy, et Georges à la batterie, orfèvre en la matière. Chris Soul Gang, c’est un voyage dans l’univers du blues & rock’n’roll, fait de reprises légendaires et de quelques compositions, pour faire rêver et faire danser.

Un solide trio de musiciens expérimentés, qui séduit son public dans les bars et les clubs de Dordogne et de Lot-et-Garonne.

+33 6 73 97 63 28

Des passionnés de blues mâtiné de soul, des instrumentistes rompus à la scène dans de multiples formations précédentes, c’est Chris Soul Gang, un solide trio de musiciens expérimentés, qui séduit son public dans les bars et les clubs de Dordogne et de Lot-et-Garonne. Autour de Chris, guitariste-chanteur professionnel au jeu funky, c’est Jac à la basse, aux lignes efficaces et groovy, et Georges à la batterie, orfèvre en la matière. Chris Soul Gang, c’est un voyage dans l’univers du blues & rock’n’roll, fait de reprises légendaires et de quelques compositions, pour faire rêver et faire danser.

la rhue

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-03-08 par