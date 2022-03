Concert de Jeff Zima (FR/USA) Jumilhac-le-Grand, 16 avril 2022, Jumilhac-le-Grand.

Concert de Jeff Zima (FR/USA) Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

2022-04-16 – 2022-04-16 Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand Dordogne

6 EUR C’est du blues, c’est d’humour, c’est Americain et Français… Depuis plus de 18 ans Jeff Zima berce le public européen au son de son blues fendard et de boogie brasse-guibolles. Mais « Kidney Stew, » son nouvel album et le 5ème sous son propre nom, risque de surprendre ses fans les plus familiers et d’étonner les quelques irréductibles qui ne le connaissent pas encore. Grace à l’excellence des musiciens et leur complicité presque surnaturelle et par le son incandescent de l’ensemble et le jeu « slide » stupéfiant du leader, ce cd montre une fois de plus que « blues » ne rime pas forcément avec « tristesse ». Jeff ZIMA nous fait « respirer » son blues avec une passion dévorante.

+33 6 73 97 63 28

la rhue

