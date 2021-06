CONCERT DE JEANNE CHERHAL Changé, 28 juin 2021-28 juin 2021, Changé.

Changé 53810 Changé

10 EUR Pianiste émérite et auteure-compositrice-interprète de haute volée, Jeanne Cherhal signe avec son 6e album L’An 40, le disque d’une quadragénaire épanouie. 40 ans : « Ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir », selon la chanteuse. Entre engagement en filigrane et affirmation de soi, ce vibrant autoportrait est également l’œuvre d’une femme qui sait si bien regarder les autres. Sur scène, lumineuse comme jamais au piano, elle est accompagnée de trois musiciens qui donnent ampleur et intensité à l’intimité de ses chansons.

Après un concert en 2000 puis en 2010, Jeanne Cherhal revient aux Ondines, et on le sait, sa générosité, son espièglerie et sa vitalité revigorante sont le gage d’une soirée solaire.

Informations pratiques:

– Tout public

– Afin de bénéficier d’un placement PMR , nous vous invitons à contacter le Service culturel changé 53 au 02 43 53 34 42.

– Billetterie en ligne sur www.culture-change53.fr ou au service culturel le mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30.

+33 2 43 53 34 42 http://www.culture-change53.fr/

