Concert de Jean-Yves Ragot Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 27 mars 2022, Kutzenhausen.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt, le dimanche 27 mars à 16:00

Changement… car ce sera le dernier concert à la Maison Rurale de ce duo talentueux. En effet Chris (guitare et seconde voix) va prochainement quitter notre belle Alsace. Belle histoire que celle de ce tandem. Au départ, un prof, chanteur à ses heures, qui remarque un élève guitariste. Puis tous deux dans des groupes musicaux, pour toute une série de concerts autour des chansons composées par Jean-Yves. Mais les hasards de la vie vont les séparer pendant près de 30 ans. Et il faudra un double déménagement pour qu’ils se retrouvent, en 2018, et repartent ensemble sur les routes, de Wissembourg à Mulhouse, pour présenter leur répertoire. Quatre années intenses d’une collaboration qui s’arrêtera à l’automne. Raison de plus de venir à ce concert pour (ré)entendre certains titres incontournables de leur répertoire et pour découvrir plusieurs nouvelles chansons, fidèles à leurs thématiques sensibles et humanistes. Ces quelques phrases sont en ce sens révélatrices : « Toutes les horloges ne comptent guère quand deux cœurs s’aiment vraiment », « Je cours, je cours après moi-même », « N’aie pas peur de ta peur ». Entre guitares, voix et clavier, venez vous laisser porter et emporter par de la chanson française de qualité. Il est conseillé de réserver.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T18:00:00