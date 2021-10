Concert de Jean Musy Tonneins, 8 octobre 2021, Tonneins.

Concert de Jean Musy 2021-10-08 – 2021-10-08 Rue Maréchal Foch Cinéma Rex

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

Deux nouveaux espaces du Cinéma Rex seront baptisés avec les noms de Jean Musy et Joëlle Véniel.

– Le musicien et compositeur de films Jean Musy se rendra à Tonneins pour ce moment très spécial.

– À 20h, vous pourrez profiter du concert de Jean Musy qui nous fait l’honneur de venir nous interpréter “Les Causeries Musicales”.

– Entrée gratuite.

– Jean Musy, né le 18 décembre 1947 à Levallois-Perret, est un musicien, compositeur et arrangeur de chansons et de musiques de films. Il a enregistré plus d’un millier de 45 tours et 150 albums, composé près de 200 musiques de films et séries TV et de nombreuses chansons.

Ville de Tonneins

