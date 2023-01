CONCERT DE JEAN-MICHEL RINALDI AU PROFIT DE L’UKRAINE Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers

CONCERT DE JEAN-MICHEL RINALDI AU PROFIT DE L’UKRAINE Saint-Mathieu-de-Tréviers, 20 janvier 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers . CONCERT DE JEAN-MICHEL RINALDI AU PROFIT DE L’UKRAINE Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

2023-01-20 – 2023-01-20 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Hérault Concert de Jean-Michel Rinaldi au profit de l’Ukraine

Le vendredi 20/01/2023 à 20h30

Lieu : Salle des Familles Depuis plusieurs décennies, Jean-Michel Rinaldi chante avec une passion intacte ! Il donnera son nouveau spectacle « A vous… Jusqu’à la fin du monde » au profit d’Entraide Ukraine Pic Saint-Loup, le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 à la Salle des Familles. Depuis ses premiers accords de guitare à l’âge de 13 ans, à l’âge d’or des bals populaires, en passant par ses années Rock’n Roll attitude avec Chris Spedding, une légende interplanétaire avec qui il a fait des tournées européennes, Jean Michel Rinaldi est revenu à la variété française et internationale. Son nouveau concert est un hommage à son idole, Julien Clerc, et à ses chansons éternelles. C’est dans le refuge de son Ile singulière, à Sète, qu’il a créé ce récital, une trentaine de chansons d’hier et d’aujourd’hui, tout en restant proche des versions originales.

Les recettes de ce spectacle serviront à financer des vêtements thermiques et des sacs de couchage grand froid pour aider des familles démunies à faire face aux coupures récurrentes d’électricité en Ukraine. Entrée : 15 €.

Une loterie est également organisée pour récupérer des dons. Réservations au 06 89 57 26 70. Concert de Jean-Michel Rinaldi au profit de l’Ukraine

Le vendredi 20/01/2023 à 20h30

Lieu : Salle des Familles +33 6 89 57 26 70 Jean-Claude Alliès

Saint-Mathieu-de-Tréviers

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Autres Lieu Saint-Mathieu-de-Tréviers Adresse Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers lieuville Saint-Mathieu-de-Tréviers Departement Hérault

Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mathieu-de-treviers/

CONCERT DE JEAN-MICHEL RINALDI AU PROFIT DE L’UKRAINE Saint-Mathieu-de-Tréviers 2023-01-20 was last modified: by CONCERT DE JEAN-MICHEL RINALDI AU PROFIT DE L’UKRAINE Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers 20 janvier 2023

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault