Concert de Jean-Claude Borelly Dozulé Dozulé Catégories d’évènement: Calvados

Dozulé

Concert de Jean-Claude Borelly Dozulé, 8 mai 2022, Dozulé. Concert de Jean-Claude Borelly Dozulé

2022-05-08 16:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Dozulé Calvados Dozulé Laissez-vous porter par la musique de Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or ! Découvrez les morceaux de son nouvel album : “L’Univers de Jean-Claude Borelly”. Réservation obligatoire. Laissez-vous porter par la musique de Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or ! Découvrez les morceaux de son nouvel album : “L’Univers de Jean-Claude Borelly”. Réservation obligatoire. Laissez-vous porter par la musique de Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or ! Découvrez les morceaux de son nouvel album : “L’Univers de Jean-Claude Borelly”. Réservation obligatoire. Dozulé

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dozulé Autres Lieu Dozulé Adresse Ville Dozulé lieuville Dozulé Departement Calvados

Dozulé Dozulé Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dozule/

Concert de Jean-Claude Borelly Dozulé 2022-05-08 was last modified: by Concert de Jean-Claude Borelly Dozulé Dozulé 8 mai 2022 Calvados Dozulé

Dozulé Calvados