Calvados, Vire Normandie Concert de Jean-Claude Borelly à Vire Normandie

Concert de Jean-Claude Borelly à Vire Normandie 2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 Place Sainte-Anne Eglise Saint Anne

Vire Normandie Calvados Vire Normandie Jean-Claude Borelly vous propose un concert à l’Eglise Sainte Anne de Vire avec sa “trompette d’Or”. Point de vente: Tabac presse la petit Saint Anne, le Notre Dame, Info Plus et sur place avant le concert. 2 heures de spectacle. Jean-Claude Borelly vous propose un concert à l’Eglise Sainte Anne de Vire avec sa “trompette d’Or”. Point de vente: Tabac presse la petit Saint Anne, le Notre Dame, Info Plus et sur place avant le concert. 2 heures de spectacle. +33 9 62 03 03 92 https://borelly.com/ Jean-Claude Borelly vous propose un concert à l’Eglise Sainte Anne de Vire avec sa “trompette d’Or”. Point de vente: Tabac presse la petit Saint Anne, le Notre Dame, Info Plus et sur place avant le concert. 2 heures de spectacle. dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Place Sainte-Anne Eglise Saint Anne Ville Vire Normandie lieuville 48.83643#-0.8877