Bas-Rhin Griesheim-sur-Souffel EUR Il n’est ni un sosie, ni un imitateur, mais il interprète avec passion et sans prétention, le répertoire de son idole Johnny Hallyday. Ses tendres années le bercent encore aujourd’hui, il se produit en concert, interprétant un tour de chant, avec une justesse scénographique, une force vocale, et une présence scénique, qui font dire à certains qu’il l’incarne très bien. Jean-Claude Bader sera en concert au Centre Culturel de la Souffel le 11 mars prochain ; 28€ : entrée et menu unique, bouchées à la reine et dessert.

