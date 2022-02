Concert de Jazz : Yannic SeddikI Trio Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert de Jazz : Yannic SeddikI Trio Ferme d’en Haut, 10 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Jazz : Yannic SeddikI Trio

Ferme d’en Haut, le dimanche 10 avril à 17:00

**Dimanche 10 avril 2022, à la Ferme d’en Haut à 17h, Jazz à Véda présente le Yannic SeddikI Trio, qui aborde le jazz et la musique comme un jeu d’enfant : libre, collectif et sacré.** En **première partie, l’atelier jazz du CRR** de Douai, dirigé par Phil Abraham. **Tarif : à venir** **Réservation** au 03 20 31 90 50.

Sur réservation – Tarifs :

Dimanche 10 avril 2022, à la Ferme d’en Haut à 17h, Jazz à Véda présente le Yannic SeddikI Trio, qui aborde le jazz et la musique comme un jeu d’enfant : libre, collectif et sacré. Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert de Jazz : Yannic SeddikI Trio Ferme d’en Haut 2022-04-10 was last modified: by Concert de Jazz : Yannic SeddikI Trio Ferme d’en Haut Ferme d'en Haut 10 avril 2022 Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord