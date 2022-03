Concert de jazz “The Smoothie Beam ” MuséoSeine,le musée de la Seine normande Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

le samedi 14 mai à MuséoSeine, le musée de la Seine normande Le trio de Jazz fera vibrer le musée avec son répertoire allant du swing à la bossa-nova. MuséoSeine,le musée de la Seine normande Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T22:15:00 2022-05-14T23:15:00

