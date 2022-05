Concert de jazz : Sophia Tahi Fréhel, 20 juillet 2022, Fréhel.

Concert de jazz : Sophia Tahi Théâtre de Verdure – Vallée de Diane Sables d’Or les Pins Fréhel

2022-07-20 – 2022-07-20 Théâtre de Verdure – Vallée de Diane Sables d’Or les Pins

Fréhel Côtes d’Armor

Sophia Tahi – Nina Simone’s Songs Sophia Tahi et ses musiciens proposent un spectacle complet qui nous plonge dans l’univers d’une icône, Nina Simone, artiste inclassable, inspirée, sensible, puissante et engagée. Sophia Tahi, artiste rennaise franco-marocaine, elle-même métisse, revisite son œuvre en mêlant world music, soul et jazz. Organisé par l’Association A l’Est des Dunes

alddcontacts@alestdesdunes.com http://www.alestdesdunes.com/

Théâtre de Verdure – Vallée de Diane Sables d’Or les Pins Fréhel

