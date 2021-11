Concert de jazz Sixt-sur-Aff, 10 décembre 2021, Sixt-sur-Aff.

Concert de jazz Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

2021-12-10 20:00:00 – 2021-12-07 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff

Le groupe « Just 4+ » partagera avec vous une musique joyeuse et généreuse alliant les rythmes du jazz, de la bossa nova et les mélodies chantées de quelques grands standards du répertoire de jazz.

+33 2 99 70 04 21

