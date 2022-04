Concert de jazz Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-MéanneSaint-Martin-la-Méanne Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Martin-la-Méanne Corrèze Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne Le Collectif Tribal Poursuite est une free transe bop afro jazz machine en concert du trio au septet. Le répertoire de compositions est bien ancré dans un style de jazz afro américain et afro jazz caraïbéen. Sur scène, quelques standards revisités, de John Coltrane à Don Cherry, d’Elvin Jones & Keiko Jones à McCoy Tyner ou Mongo Santa Maria, viennent naturellement trouver leur place.

Grignotage et buvette sur place. Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne

