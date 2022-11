Concert de jazz : Ramona Horvath Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Rendez-vous le dimanche 20 novembre à 16h au Conservatoire de musique de Saint-Quentin (51 rue d’Isle) pour assister au concert de jazz de Ramona Horvath, proposé par l’association Jazz Aux Champs Elysées à Saint-Quentin.

Plus d’informations au 06 37 43 80 75

Gratuit. Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Bucarest, ancienne élève et partenaire de scène du pianiste de jazz Jancy Korossy, Ramona vit maintenant en France, pays où elle continue sa carrière de pianiste de jazz.​

