Concert de jazz : Pierrick Pèdron

2022-08-10 – 2022-08-10

Pierrick Pèdro nVictoire du jazz 2021 avec son album fifty-fifty, élu musicien de l’année par le Jazz Magazine, et tout récemment Prix Charles Cros, Pierrick Pèdron, costarmoricain et parrain du festival de Langourla, viendra sur la grande scène du théâtre de verdure de Sables d’Or les pins nous envoûter avec son saxophone, accompagné de Thomas Bramerie à la contrebasse, d’Elie Martin-Charrière à la batterie et de Carl-Henri Morrisset au piano En première partie, nOrphéo Trio composé de Pascal Salmon au piano, Pierre Sergent à la contrebasse et de Jean-François Derouet à la batterie, invite Mathilde Gardien, jeune chanteuse de talent promise à un bel avenir, à interpréter un répertoire de musique jazz latino-américaine et de standards revisités Organisé par l’association A l’Est des Dunes

