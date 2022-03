Concert de jazz piano Manu Guerrero Réseau des Alliances Françaises d’Equateur Quito Catégorie d’évènement: Quito

Los Andes y el jazz afroamericano se encuentran en la música de Manu Guerrero. Después de una carrera de sideman prestigiosa y ecléctica con las “stars” francesas más famosas. Solo, en simbiosis con su piano, Manu interpretará una de sus últimas composiciones y también algunas versiones muy personales de temas del repertorio jazz, pop o música Sud- americana. Manu nos invita a alguna parte entre el Perú y Francia. ¡Vaya viaje! Un jazz rítmico, refinado, con sabores suramericanos y raíces norteamericanas. ¡Un pianista que uno no olvida! Concierto organizado en: – Quito (Casa de la Musica): el 20 de marzo a las 17h (tarifa: $10) – Loja (Teatro Benjamin Carrion): el 21 de marzo a las 20h (entrada libre) – Cuenca (Teatro Sucre): el 22 de marzo a las 19h (entrada libre) – Guayaquil (Alianza Francesa – sede centro): el 24 de marzo a las 18h30 (entrada libre) – Portoviejo (Casa de la Cultura): el 30 de marzo a las 19h (entrada libre). Músico de jazz y solista de piano. Los Andes y el jazz afroamericano se encuentran en la música de Manu Guerrero. Réseau des Alliances Françaises d’Equateur Quito Quito Quito

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T22:00:00;2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T21:00:00;2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:30:00;2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T21:00:00

