La bibliothèque Parmentier est fière d’accueillir entre ses murs les élèves et professeurs du Conservatoire du 11ème arrondissement pour un concert de jazz qui ravira vos oreilles ! Louise Frago, élève saxophoniste du département jazz, et Julien Dubois, professeur de musiques actuelles au conservatoire Charles Münch, vous régaleront le samedi 19 février à 16h d’un concert de standards de jazz sélectionnés par leurs soins, accompagnés par une rythmique guitare, basse et batterie. Venez nombreux les écouter ! Gratuit, sans inscription. Gestes barrières, masque pour les + de 6 ans et passe vaccinal obligatoires. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

9 : Voltaire (Paris) (211m) 69 : Chemin Vert (Paris) (109m)

Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr Concert;Musique

