Le Conservatoire de Bois Colombes vous donne rendez vous le 23 Octobre au Captain Fox pour vous proposer un concert de Jazz! Pensez à réserver au numéro affiché :)

Le conservatoire de Bois Colombes vous propose un concert 100% Jazz au Captain Fox ! Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T23:30:00

