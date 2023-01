CONCERT DE JAZZ NEW ORLÉANS AUDREY PIERRE ET HER HOT FOUR, INVITÉ SPÉCIAL BJÖRN INGELSTAM Mirecourt Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

La chanteuse Audrey Pierre invite Björn Ingelstam, trompettiste et chanteur de la scène internationale. Un concert exceptionnel, ou plutôt une belle fête, où deux brillants solistes s’adonnent à des jeux mélodiques, rythmiques et improvisés. C’est un voyage dans le temps des années 1920, autour des standards entraînants de la Nouvelle Orléans.

Audrey Pierre – Voix / Björn Ingelstam – Trompette et voix / Romain Lambrey – Piano /Johann Rigal – Batterie / Léo-Pol Jeannon – Contrebasse Concert organisé par la ville de Mirecourt et la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme contact@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 https://www.tourisme-mirecourt.fr/ Audrey Pierreet Björn Ingelstam

