Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, laissez-vous transporter entre jazz et java dans l’univers du pianiste Sébastien Paindestre et de l’accordéoniste Myriam Joly, où la note bleue du piano rejoint la mélodie sortant du soufflet autour d’une histoire racontée à plusieurs voix trouvant la voie de l’unisson. _Interventions musicales à 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 (durée : 15 minutes)_

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

