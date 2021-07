Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Concert de jazz Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Concert de jazz Musée de la Grande Guerre, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Meaux. Concert de jazz

du vendredi 9 juillet au samedi 7 août à Musée de la Grande Guerre

L’engagement des américains durant la Grande Guerre a contribué à l’arrivée de ce nouveau style musical sur le vieux continent. Le musée remémore cette arrivée avec une soirée jazz aux abords du musée.

Inclus dans le prix du billet d’entrée

Concert Musée de la Grande Guerre Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T19:30:00;2021-08-07T18:00:00 2021-08-07T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue lazare ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux