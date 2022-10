CONCERT DE JAZZ Montferrier-sur-Lez Montferrier-sur-Lez Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Montferrier-sur-Lez Orchestre de Jazz, créé en 2009, sous l’égide du Hot Club de France le New Orleans Phil’s Band fait la promotion du Jazz Authentique de la Nouvelle Orléans et du Swing. Il est composé de 8 musiciens dont la majorité sont enseignants (Jazz club de Montpellier, Ecoles de musique) et jouent régulièrement sur de grandes scènes françaises : Christophe Azéma (sax et chant), Bruno Brau (banjo), Serge Douillet (trombone), Jean Pierre Nadai (clarinette, sax ténor), Philippe Rosengoltz (clavier), Jacques Sallent (cornet), Beatrice Sanchez (contrebasse) et Philippe Abbal (batterie), interpréteront pour vous les standards de Louis Armstrong et d’autres grands artistes du jazz et du swing des années 30. Réservations au 06 09 77 25 92 Orchestre de Jazz, créé en 2009, sous l’égide du Hot Club de France le New Orleans Phil’s Band fait la promotion du Jazz Authentique de la Nouvelle Orléans et du Swing. +33 6 09 77 25 92 https://ville-montferrier-sur-lez.fr/evenements/concert-de-jazz-samedi-12-novembre-a-20h45/ Montferrier-sur-Lez

