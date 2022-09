Concert de jazz moderne au Galpon, 7 octobre 2022, .

Concert de jazz moderne au Galpon



2022-10-07 – 2022-10-07

EUR Jim Donica, bassiste, compositeur et chef d’orchestre américain basé à New York, est heureux de présenter sa musique jazz originale avec le Jim Donica Quintet. En collaboration avec le musicien et expatrié américain Ivo McKeown, résident de Tournus, ils ont réuni quelques-uns des meilleurs musiciens de jazz de la région de Bourgogne. Ils interpréteront la musique de l’enregistrement de Donica, « A Heroic Plan », et de nouvelles compositions écrites pendant la pandémie.

Donica est profondément influencée par la tradition du jazz américain et a travaillé avec de nombreux artistes célêbres et des vedettes sur Broadway à New York, dans tous les √âtats-Unis et lors de tournées en Europe. Jeune musicien sous la tutelle de Gary Pratt en Californie, il a été recruté par Maynard Ferguson pour deux tournées aux √âtats-Unis, puis a tourné avec Joe Strummer et le Latino Rockabilly War en Angleterre et en √âcosse avant de revenir aux études de jazz et d’obtenir un diplôme de la prestigieuse Jacobs School of Music de l’université d’Indiana. Il a joué à New York, du West Village à Broadway au Lincoln Center et à travers les √âtats-Unis avec des artistes tels que Randy Brecker, Peter Erskine, les Marvelettes, les Shirelles, Chita Rivera, Lorna Luft, Bruce Barth, Frank Kimbrough, David Becker et bien d’autres. Il a une grande affinité pour les collaborations entre chanteurs et auteurs-compositeurs, ce qui lui permet de s’associer à de grands artistes indépendants tels que Violet, Chris Koch et Teeter Gray, ainsi qu’au rockeur Queen V.

Donica a grandi en écoutant les grands noms du jazz que sont Keith Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea et nombre de leurs contemporains qui ont introduit la fusion dans le lexique traditionnel du jazz. Il a un grand respect pour l’école Euro Jazz et des musiciens comme Eberhart Weber ainsi que pour le label ECM dans les années 1970 et 1980. Les compositions de Donica sont un mélange de plusieurs éléments éclectiques. Cela inclut le jazz modal, le jazz crossover, le post-bop, le hard bop, la fusion et le troisiême courant. Ses compositions sont passionnées, elles évoquent l’humeur, elles sont émotionnellement intenses et intellectuellement provocantes. Il nous transporte dans un univers de rêve, à la fois traditionnel et résolument contemporain.

dernière mise à jour : 2022-09-23 par