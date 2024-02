Concert de jazz manouche par le quartet sébastien kauffman Salle du Temps Libre Thaon, samedi 24 février 2024.

Concert de jazz manouche par le quartet sébastien kauffman Salle du Temps Libre Thaon Calvados

Du plus loin qu’il s’en souvienne, Sébastien KAUFFMANN a toujours eu la guitare qui le démange. Inconditionnel de Django REINHARDT, il apprend, travaille, peaufine, réapprend, re- peaufine avec son phrasé musical très typé. On SAIT quand c’est Sébastien qui joue !

Son 1er album FUSION il le sort en 2012 en compagnie de Djanito FELIX. S’ensuivent de très nombreux concerts partout en France, dans les plus grands festivals.

En 2016, il collabore sur la scène de l’Olympia à la soirée Jazz Manouche organisée par Marcel CAMPION au profit de l’association de recherche contre le cancer du professeur David KHAYAT. Il jouera aux côtés de Tchavolo SCHMITT et Yorgui LOEFFLER

Autre concert marquant, celui avec Tchavolo SCHMITT au festival international de la culture Rom à Riga en Lettonie

Cette même année il participe à un album hommage à Yves MONTAND à l’occasion du 25ème anniversaire de la disparition du chanteur et comédien.

2018 Sortie de l’album MON ETOILE, album de standards du jazz dont des morceaux de Django Reinhardt (Minor Swing, blues en mineur…) mais aussi 3 compositions personnelles qui donnent déjà un avant-goût de sa musique d’aujourd’hui.

2018 autre sortie l’album UN NOEL MANOUCHE

1er volet de chansons de Noël interprétées en jazz manouche, un 8 titres rassembleur et qui donne envie aux parents comme aux enfants.

2020, en plein confinement, Sébastien enregistre coup sur coup 2 albums COUCOU tout d’abord, album qui oscille entre reprises (Coucou Joseph Joseph les feuilles mortes) et 2 compositions.

UN NOËL MANOUCHE 2 , 2eme volet des chansons de Noël en version jazz manouche (Vive le vent, Last Christmas, All i want for Christmas is you…) avec 3 morceaux inédits.

S’ensuivent des dizaines et des dizaines de concerts, festivals, où son public grandit de jour en jour.

2023 un nouvel album UNE COUPE DE JAZZ, uniquement composé de chansons nouvelles, avec Benjamin LEGRAND, fils du grand musicien et compositeur Michel LEGRAND, et Heidi ADEL à la voix puissante, douce, et sensuelle que nous retrouverons lors de ce concert.

Sebastien KAUFFMANN sera entouré de Benji WINTERSTEIN à la guitare rythmique, Antoine GODEY bien connu des amateurs de Jazz dans notre région à la contrebasse, et Heidi ADEL au chant.

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

Salle du Temps Libre 13, grande Rue

Thaon 14610 Calvados Normandie adtlb@orange.fr

