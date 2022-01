Concert de jazz manouche Onans Onans Catégories d’évènement: Doubs

Onans

Concert de jazz manouche Onans, 6 février 2022, Onans. Concert de jazz manouche Jazz-club « La Colonie » – Salle Jean-Paul TOMAS 5 Rue du Tilleul Onans

2022-02-06 18:00:00 – 2022-02-06 20:00:00 Jazz-club « La Colonie » – Salle Jean-Paul TOMAS 5 Rue du Tilleul

Onans Doubs Onans EUR Le groupe « Le Chinois et friends » sera présent au Jazz-Club d’Onans pour une soirée Jazz manouche.

Sébastien Kauffmann dit « le chinois » doit son surnom à Yorgui Loeffler avec qui il partagea la scène de l’Olympia en 2016 . Son maître à penser, Django Reinhardt, lui a communiqué cette passion pour le jazz manouche ainsi que les belles rencontres qu’il a pu faire.

Avec sa formation, il vous fera découvrir toute la palette de son talent, au travers de thèmes connus, mais aussi des compositions, et quelques standards (jardin d’hiver, les feuilles mortes), présents sur son dernier album. Pass sanitaire et réservations obligatoires. +33 3 81 94 08 07 Le groupe « Le Chinois et friends » sera présent au Jazz-Club d’Onans pour une soirée Jazz manouche.

Sébastien Kauffmann dit « le chinois » doit son surnom à Yorgui Loeffler avec qui il partagea la scène de l’Olympia en 2016 . Son maître à penser, Django Reinhardt, lui a communiqué cette passion pour le jazz manouche ainsi que les belles rencontres qu’il a pu faire.

Avec sa formation, il vous fera découvrir toute la palette de son talent, au travers de thèmes connus, mais aussi des compositions, et quelques standards (jardin d’hiver, les feuilles mortes), présents sur son dernier album. Pass sanitaire et réservations obligatoires. Jazz-club « La Colonie » – Salle Jean-Paul TOMAS 5 Rue du Tilleul Onans

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Onans Autres Lieu Onans Adresse Jazz-club "La Colonie" - Salle Jean-Paul TOMAS 5 Rue du Tilleul Ville Onans lieuville Jazz-club "La Colonie" - Salle Jean-Paul TOMAS 5 Rue du Tilleul Onans

Onans Onans https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/onans/