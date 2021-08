Concert de Jazz Manouche à Molières Molières, 11 août 2021, Molières.

Concert de Jazz Manouche à Molières 2021-08-11 – 2021-08-11

Molières Dordogne Molières

Ce mercredi 21 Août 2021, l’ABM vous invite à participer à un concert de jazz manouche : Trio Swing Guitar. 3 musiciens qui se retrouvent autour de Django Reinhardt, Biréli Lagrène, Rosenberg et divers grands noms du Jazz pour nous faire partager avec enthousiasme, jubilation et énergie, le langage du Jazz et de l’improvisation avec des thèmes inoubliables.

Rendez-vous aux jardins de la Mairie à 21h.

+33 6 76 48 49 87

